Аделаджа: Они — слишком маленькие, чтобы задержать меня

Вчера в «Посольстве Божьем» гуляли свадьбу, а вел церемонию пастор Сандей Аделаджа, которого на днях якобы задержало СБУ, но потом правоохранители официально заявили, что это была утка, пишет газета "Сегодня". Напомним, пастор проходит по делу Кингс Кэпитал и находится на подписке.

Церемония венчания прошла в огромной палатке на улице Ижевская, где «Посольство» проводит богослужения. Жених и невеста, одетые в традиционные свадебные наряды, первым делом поднялись на сцену, станцевали и начали рассказывать историю своей любви. «Я его выбрала, потому что в его глазах есть Бог!» — заявила невеста Маша Симоненко, познакомившаяся со своим будущим мужем в соцсетях благодаря общим интересам — походам в «Посольство».

Затем под овации к ним вышел сам Аделаджа, одетый в белоснежный костюм. Он зачитал с бумажки вопросы для молодых (мол, согласны ли вы?), объявил их супругами и тут же принялся говорить о себе. «Я был дома и тут такое услышал! — сказал он, подразумевая свое «задержание». — Они даже все вместе — слишком маленькие, чтобы задержать меня. Пока я не закончу то, что начал, я не умру и меня не задержат. Так что расслабьтесь все», — уверил всех пастор. Затем празднование вместе с банкетом продолжилось на теплоходе, аренда которого стоит порядка 5 тыс. грн. в час.