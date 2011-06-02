Тимошенко обвинила своего следователя в совершении преступления

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает всякую информацию о том, что она якобы в ходе следствия угрожала следователю.

Об этом она заявила в эфире телеканала TBi.

"Я не угрожаю следователю: для этого у меня нет ни желания, и обстановка там не та, чтобы угрожать", - сказала она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что она направила на имя Генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ заявление о преступлении следователя. "Он сознательно, заранее знает, но подделывает уголовные дела», - заявила экс-премьер, добавив, что за такие незаконные действия "есть в Уголовном кодексе специальная статья».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что никто не имеет права пренебрегать законом и фальсифицировать дела.

Лидер партии «Батькивщина» также отметила, что обратилась к генпрокурору В.ПШОНКЕ с просьбой подтвердить, что дела против нее возбуждены законно, однако тот не ответил. "Он не выполнил закон – а он обязан за три дня дать по закону ответ, – но он не хочет ставить свои автографы под сфальсифицированными уголовными делами, поскольку есть случаи, когда прокуроры говорят, что это у них за спинами все делалось, а они ничего не знали", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН, выступая с информацией Генпрокуратуры относительно дел Ю.ТИМОШЕНКО в Верховной Раде, заявил, что экс-премьер-министр угрожала арестом следователю прокуратуры, который ведет ее дела, как только она придет к власти.

«...Последний раз следователю прокуратуры было сказано, что он, а также другие должностные лица прокуратуры, будут арестованы сразу после того, как Ю.ТИМОШЕНКО придет к власти», - сказал Р.КУЗЬМИН.