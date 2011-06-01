От власти требуют трудоустроить уволенных металлургов

Власть должна трудоустроить уволенных рабочих предприятий горно-металлургического комплекса, заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя массовые увольнения рабочих на Запорожском заводе ферросплавов, Запорожском алюминиевом комбинате и других промышленных предприятиях горно-металлургического комплекса в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, власть, прежде всего, должна защитить интересы людей труда.

«То, что тысячи людей оказались на улице, является результатом недальновидной политики власти, из-за которой деятельность этих предприятий стала убыточной. Поэтому правительство обязано обеспечить трудоустройство и надлежащие социальные гарантии для уволенных рабочих», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что решение о повышении тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК должны были быть проанализированы на предмет того, как это повлияет на социально-экономическую ситуацию в регионе, ведь от эффективности работы этих промышленных гигантов зависит обеспечение рабочими местами 60 тысяч человек, которые работают в ГМК Запорожской области, а также благосостояние их семей – более 200 тысяч человек.

«Проблема убыточности предприятий ГМК не может быть решена через искусственное снижение тарифов на электроэнергию, потому что это означает – дотации за счет госбюджета. Нужно проводить обновление производственных фондов предприятий, что позволит сократить энергозатраты, не уменьшая объемы производства», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Задание правительства - обеспечить надлежащие стимулы, для того чтобы владельцы провели необходимую модернизацию своих предприятий. Только это даст возможность повысить конкурентоспособность их продукции и на перспективу улучшить социальные гарантии для наемных рабочих. Власть должна перейти к реальным действиям для уменьшения энергозатратности производства. И для этого у правительства и Президента есть достаточно рычагов», - убежден председатель политсовета «Нашей Украины».