Балога назвал свою версию первой десятки мегаблока

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не исключает, что избирательный список мегаблока демократических сил возглавит лидер политической партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня.

По его словам, политические силы, которой идут на внеочередные выборы в Верховную Раду под флагом единого блока, завершают работу над формированием совместного избирательного списка. «Составление списка – это не простое техническое действие. Для объединенных демократических сил страны это означает представление обществу своей политической позиции через ярких, сильных личностей, способных воплотить идеи обновления власти», - сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что формирование избирательного списка проходит не хаотически, а тщательным образом взвешено, на обоснованной исследовательской основе. «Кроме собственно политических консультаций между участниками демократического объединения были проведены широкие социологические измерения. Целью было выяснение настроений, стремлений и ожиданий избирателей, причем не только симпатиков «помаранчевых» сил. Во время внутренних дискуссий мы исходили, прежде всего, из того, насколько делегированные в парламент политики будут способны донести обществу нашу программу и, главное, воплотить ее через депутатскую деятельность. Всякие личные симпатии или предпочтения, которые не соответствовали этому подходу, решительно отвергались как неприемлемые», - рассказал глава Секретариата Президента.

По его словам, барометр общественных настроений показывает огромную потребность в качественных изменениях в стране. Их требует большинство из тех 77% украинцев, которые считают, что страна сейчас идет неправильным путем. «Объединенный демократический блок вполне способен воплотить эти надежды. Поэтому в избирательный списку предлагаются профессиональные политики, государственные управленцы, экономисты, известные журналисты, авторитетные общественные деятели. Мы стремимся охватить все ключевые сферы жизнедеятельности нашего государства, где предложим быстрые и эффективные действия по обновлению», – сказал В.БАЛОГА.

Он назвал фамилии кандидатов на включение в первую десятку избирательного списка объединенного демократического блока: В.КИРИЛЕНКО, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, член Президиума НСНУ Руслан КНЯЗЕВИЧ, президент информационного агентства УНИАН Ирина ГЕРАЩЕНКО, председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ПАВЛЕНКО, член Президиума НСНУ Ксения ЛЯПИНА, заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ, председатель Харьковской ОГА Арсен АВАКОВ. «Все это достаточно известные личности. Их появление на лидерских позициях в списке – это адекватная реакция на желание избирателей увидеть новые лица, услышать новые голоса. Именно на таком подходе настаивал Президент Виктор ЮЩЕНКО», – напомнил руководитель президентского Секретариата.

В.БАЛОГА отметил, что во внутренних дискуссиях первый номер в списке преимущественно отдается В.КИРИЛЕНКО. «Это понятно, ведь этот политик является небезызвестным в общегосударственном масштабе деятелем, лидером мощной политической силы с многолетним парламентским представительством. В то же время следует помнить, что окончательное решение по избирательному списку примет съезд «Нашей Украины». Некоторые коррективы не исключены, хотя каких-то радикальных изменений в первой десятке не будет», - заметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, в мегаблок демократических сил должны войти партия “Наша Украина”, блок “Народная Самооборона Юрия ЛУЦЕНКО” и блок “Рух - Украинская правица”.