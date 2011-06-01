Тимошенко считает, что в Генпрокуратуре - кризис жанра

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО не подтвердила, но и не опровергла обвинения первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА в давлении на следствие.

Как передает корреспондент УНИАН, так Ю.ТИМОШЕНКО отреагировала на брифинге на вопросы журналистов, которые касались подтверждения информации, изложенной Р.КУЗЬМИНЫМ сегодня в Верховной Раде, о том, что экс-премьер неоднократно угрожала следователю, который ведет ее уголовное дело.

«Они меня уже в таких вещах обвиняют, что это уже не интересно обсуждать. У них уже кризис жанра. Уже нужно себя обвинять за провал в экономической и социальной политике, а не искать среди оппозиции виновных», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, лидер партии «Батьківщина» отметила необходимость принятия таких законов, которые позволят привлекать к уголовной ответственности чиновников независимо от того, какие позиции они занимают во власти или оппозиции.

«Мы считаем, что начинать нужно с серьезных и глубинных реформ, возвращать судьям правосудие, независимость – силовым структурам, и не политики должны заказывать политические дела. А отвечать по законам за нарушения, которые сегодня происходят, следователи, прокуроры, чиновники, президенты, премьеры будут уже не по политическому поручению, а в результате работы правовой системы, которая не будет больше политически мотивированной», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.