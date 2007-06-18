В столице Молдавии новый мэр, ему 28 лет, и это не коммунист
В стране прошел второй тур местных выборов
|Дорин Киротоакэ
Чокан отметил, что это данные после подсчета 90 процента бюллетеней. Тем не менее, по его мнению, они не будут сильно меняться и победа Дорина Киротоакэ не вызывает сомнений.
Дорин Киротоакэ - заместитель председателя Либеральной партии Молдавии. Юрист по образованию, он учился в Бухаресте и Париже.
Всего в Кишиневе было открыто 285 избирательных участков, в списки для голосования были включены 580 тысяч избирателей. В первом туре Иордан и Киротоакэ набрали, соответственно, 28 и 24 процента голосов. Разрыв между ними составил всего 3500 голосов.
Вчера в Молдавии прошёл второй тур выборов в местные советы. По информации пресс-службы центральной избирательной комиссии республики, явка избирателей в среднем по стране составила 37 процентов.
В Кишиневе на второй тур выборов генерального примара (мэра) к урнам пришли 25,53 процента внесенных в списки избирателей. Поскольку, согласно молдавскому законодательству, минимальный порог явки избирателей для второго тура не установлен, выборы считаются состоявшимися.