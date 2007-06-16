Гелетей считает, что Цушко подставили

"Министр прекрасно понимал, что нарушил закон. А все вокруг понимали, что Цушко подставили", - рассказал в интервью "Зеркалу недели" начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, комментируя ситуацию вокруг захвата здания Генеральной прокуратуры в конце мая.

Во время захвата Генпрокуратуры милиция не имела права заходить в здание, отметил Гелетей. "Таким правом наделен только министр. Да и то он может пройти через КПП и по удостоверению, а не через забор с силой авторитета... К тому же, есть еще один железный аргумент - если охрана объекта или лица вверена УГО, то все подразделения милиции, в силу тех или иных причин привлеченные к процессу, подчинены УГО!" - заявил начальник Управления госохраны.

Гелетей подчеркнул, что ситуация при захвате Генпрокуратуры в любой момент могла выйти из-под контроля: "Цушко давал команды, которые не выполнялись. Он не контролировал ситуацию, но поздно это понял, когда уже слепо начал выполнять телефонные рекомендации своих политических партнеров".

Впрочем, по его словам, и сам министр внутренних дел вскоре осознал, что оказался в непростой ситуации. "Еще вечером, до моего письма Президенту, у нас состоялся короткий разговор с Цушко. Его мобильный был выключен. Я ему сказал, что все снято и задокументировано, что он нарушил закон, и за это придется отвечать. Знаете, что он мне ответил? "Валерий Викторович, я вас очень прошу, не накручивайте Президента, я просто не сориентировался", - рассказал Гелетей.

По мнению начальника УГО, когда противоправность действий Цушко стала очевидной, народные депутаты от коалиции были поставлены перед выбором: сглаживать возникший конфликт, или делать из Цушко героя, - и ими был избран второй вариант.

В целом, Валерий Гелетей удивлен ситуацией, сложившейся вокруг главы МВД. "Смешно, что из Цушко, который нарушил все законы, сегодня пытаются лепить героя... Есть видеосюжеты, которые зафиксировали весь процесс. Поверьте, на телевидении вы увидели только десятую часть того, что было на самом деле. Все пленки есть в СБУ. Пока их нельзя обнародовать. Но когда будет открытый процесс, тогда люди увидят правду", - заверил начальник УГО.