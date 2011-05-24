Львовский облсовет просит Януковича защитить Демьянюка

Львовский областной совет обратился к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру, в Министерство иностранных дел Украины и к главе Всемирного конгресса украинцев с просьбой защитить уроженца Украины Ивана ДЕМЬЯНЮКА, которого осудили в Германии. Такое решение было принято сегодня на сессии Львовского областного совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, депутаты Львовщины также обратились с просьбой поддержать обращение в Ивано-Франковский, Тернопольский и другие областные советы.

В тексте обращения, переданном УНИАН, отмечается на том, что «свыше 35 лет длится политическое преследование украинца по происхождению, бывшего гражданина США Ивана ДЕМЬЯНЮКА, которому перманентно выдвигается беспочвенное обвинение в причастности к уничтожению евреев в гитлеровских концлагерях».

Депутаты Львовского областного совета считают, что приговор И.ДЕМЬЯНЮКУ является дискредитацией украинцев в глазах мировой общественности, переложением вины за военные преступления на Украину, которая больше всех пострадала во время Второй мировой войны.

«Ведь удостоверение охранника нацистского концлагеря как главный аргумент против И.ДЕМЬЯНЮКА - оказалось фальшивым (согласно публикации авторитетного американского издания от 12.04.2011 г. на основании рассекреченного доклада ФБР, о чем в США знали еще 25 лет назад)», - отмечается в тексте обращения.

Областные депутаты обратились к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру, в Министерствр иностранных дел Украины и к главе Всемирного конгресса украинцев с просьбой принять неотложные меры правовой защиты, «в том числе путем урегулирования по дипломатическим каналам, для освобождения И.ДЕМЬЯНЮКА».

Как сообщал УНИАН, суд Мюнхена осудил 91-летнего И.ДЕМЬЯНЮКА к пяти года тюрьмы за пособничество массовому убийству в концлагере «Собибор». Суд принял решение отпустить его из-под стражи до тех пор, пока приговор не вступит в силу. Суд принял во внимание преклонный возраст осужденного, считая, что после двух лет, проведенных в предварительном заключении, дальнейшее его содержание в камере излишне. Кроме того, отмечалось, что, будучи лицом без гражданства (американского гражданства он был лишен в 2004 году), И.ДЕМЬЯНЮК не сможет никуда сбежать из Германии.

И.ДЕМЬЯНЮК был помещен в частный дом для престарелых в баварском городке Бад-Файльнбах.