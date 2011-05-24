Жена: Луценко в СИЗО потерял сознание

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО со вчерашнего дня находится в медицинской части киевского СИЗО. Ему не оказывается медицинская помощь, из-за этого он сегодня на некоторое время потерял сознание.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной Самообороны», ссылаясь на слова жены экс-министра Ирины ЛУЦЕНКО, которая сегодня посетила мужа в следственном изоляторе.

Как отметили в пресс-службе, Ю.ЛУЦЕНКО со вчерашнего дня находится в палате медчасти вдвоем с каким-то человеком, медицинская помощь ему не оказывается, в результате чего сегодня днем он на некоторое время потерял сознание. В пресс-службе также отметили, что, по словам И.ЛУЦЕНКО, «его состояние очень плохое».

Как сообщал УНИАН, 23 мая Печерский райсуд Киева назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Ю.ЛУЦЕНКО на 27 мая и оставил экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Государственной пенитенциарной службе Украины проинформировали, что после заседания суда Ю.ЛУЦЕНКО доставили в Киевский следственный изолятор.