Тимошенко обвинила следователей в «беззаконии и хамстве»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о незаконности действий представителей Генпрокуратуры в отношении нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня возле Генпрокуратуры.

«От момента предъявления обвинений до момента завершения досудебного следствия прошло приблизительно 4 часа, даже меньше. Никто не хочет выяснять истину. Предъявили постановление об обвинении и сразу закрыли досудебное следствие, и сразу предъявили дело для ознакомления. Это значит, что все это было сделано спешно, все это было сделано незаконно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что результаты экспертиз, которые были проведены в рамках дела, были заказаны сегодня утром и через несколько часов уже были готовы. «Скажите, пожалуйста, что это за экспертизы, которые проводятся за считанные часы. Все это сфабриковано, сфабриковано цинично, без какого-либо намека на закон», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее мнению, в отношении нее у следователей «нет никаких границ ни беззаконию, ни хамству в действиях».