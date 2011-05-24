У Табачника не понимают, чем могут быть недовольны студенты

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины считают, что оснований для студенческих митингов нет.

Об этом сообщает официальный портал Минобразования.

По информации ведомства, все 9 предложений, которые внесли представители студенческих организаций, члены экспертной рабочей группы по доработке проекта Закона Украины «О высшем образовании», учтены.

“Попытка спекулировать на этой теме и вывести студентов на митинги - ни что иное, как провокация и манипулирование общественным мнением”, - заявляют в министерстве.

При этом в Минобразования обращают внимание на то, что новая редакция проекта Закона «О высшем образовании», кроме прочего, предусматривает: неизменную плату на протяжении всего срока обучения для студентов-контрактников (статья 67); гарантированные государством стипендии на уровне прожиточного минимума (статья 56); гарантированную государством практику в Украине и возможность стажировки за рубежом (статья 46); ограничение двумя сроками пребывание в должности руководителя высшего учебного заведения (статья 38); приравнивание диплома специалиста к диплому магистра.

Кроме того, документ предусматривает государственный заказ на уровне 51% (статья 22); обязательное финансирование деятельности органов студенческого самоуправления (статья 37); введение европейских уровней образования, что обеспечит упрощение стажировки за рубежом (статья 7) и свободный выбор учебных дисциплин в рамках образовательно-квалификационных характеристик (статья 55).

“Проект Закона Украины «О высшем образовании» является результатом широкого обсуждения и диалога всех социально активных и заинтересованных в развитии высшего образования представителей общественности как просветительского, научного круга, так и студенческого”, - заверяют в Минобразования.

Справка УНИАН. 23 мая ряд студенческих и молодежных организаций заявили о намерении начать 25 мая в более чем 15 городах всеукраинский студенческий бунт против "законопроекта Табачника" и против “деградации образования”.

Одним из главных требований акции является не допустить регистрации в парламенте проекта Закона "О высшем образовании" в нынешней редакции.

Организаторы утверждают, что вопреки переговорам с действующими студенческими и молодежными организациями, проект продолжает содержать нормы, которые существенно дискриминируют абитуриентов, студентов, преподавателей.