Янукович назначил министра здравоохранения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра АНИЩЕНКО на должность министра здравоохранения Украины.

Соответствующий указ от 24 мая размещен на сайте Президента.

Как известно, 17 мая Президент освободил Илью ЕМЦА от должности министра здравоохранения.

А.АНИЩЕНКО родился в 1950 году в Краматорске, работал врачом-педиатром и главным врачом в городской детской больнице № 5 Донецка.

С 2003 по 2005 годы и с 2006 по 2010 годы - начальник управления здравоохранения Донецкой областной госадминистрации.

С декабря 2010 года и до настоящего времени А.АНИЩЕНКО работал первым заместителем министра здравоохранения.