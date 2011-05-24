Янукович назначил министра здравоохранения
12:58, 24 мая 2011Политика
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Указ - на сайте президента
|Александр АНИЩЕНКО
Соответствующий указ от 24 мая размещен на сайте Президента.
Как известно, 17 мая Президент освободил Илью ЕМЦА от должности министра здравоохранения.
А.АНИЩЕНКО родился в 1950 году в Краматорске, работал врачом-педиатром и главным врачом в городской детской больнице № 5 Донецка.
С 2003 по 2005 годы и с 2006 по 2010 годы - начальник управления здравоохранения Донецкой областной госадминистрации.
С декабря 2010 года и до настоящего времени А.АНИЩЕНКО работал первым заместителем министра здравоохранения.
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