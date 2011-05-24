Городской голова призвал носить черно-красные ленты

В Тернополе работники горсовета, коммунальных предприятий и образовательных заведений пришли на работу в вышиванках

23 мая в Тернополе все работники городского совета, коммунальных предприятий и образовательных заведений пришли на работу в вышиванках.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, с соответствующей инициативой выступил городской председатель Сергей НАДАЛ.

По его мнению, национальный наряд подчеркнет торжество Праздника Героев, который отмечается в этот день.

«Мы должны помнить своих героев, ведь они всегда были проводниками украинской нации, духовными наставниками, нашими сподвижниками на пути становления и развития независимой Украины. Поэтому призвал всех сознательных украинцев отпраздновать День Героев в вышиванках, а красно-черными лентами на одежде и транспорте солидаризироваться с этим праздником», – прокомментировал свою инициативу С.НАДАЛ.

В рамках празднования Праздника Героев в Тернополе сегодня началось первенство города по боксу среди спортсменов всех возрастных групп.

В 18 часов начался торжественный марш в вышиванках от бульвара Данилы Галицкого на массиве Восточный до центральной Театральной площади. В 19 часов на главной площади города - концерт группы «Тартак».

Справка УНИАН. Праздник Героев отмечают 70 лет. Праздновать его 23 мая постановил в 1941 году Второй Большой Сбор ОУН для возрождения у украинцев героического духа минувших поколений.

Май для праздника избрали потому, что именно в этом месяце погибло больше всего национал-патриотов. В частности, 4 мая 1924 года погиб главный идеолог государственной самостоятельности Украины начала ХХ века Николай Михновский, 25 мая 1926 года – Симон Петлюра, 23 мая 1938 года – основатель и проводник ОУН Евгений Коновалец.

В годы немецкой оккупации, а впоследствии в советское время этот праздник отмечался в подполье. С провозглашением независимости Украины его празднование возобновлено.

В начале 2000-х годов областные советы западных областей утвердили этот праздник как официальный.