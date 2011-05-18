Шкиряк почувствовал в воздухе запах 37-го

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК призывает киевлян выйти на акцию протеста, которая пройдет 19 мая под стенами Верховной Рады Украины в рамках гражданской акции «Вперед».

Об этом сообщает пресс-служба политика.

«Власть в столице узурпирована Партией регионов. У киевлян украли право самим решать свою судьбу. Ежедневно с экранов телевизора господин ПОПОВ вещает нам о своих успехах, убедительно рассказывая о достижениях «команды профессионалов» в муниципальной сфере. Но в реальности успехов мало, сплошное очковтирательство», - заявляет З.ШКИРЯК.

«В жизни мы видим другое: непомерный рост тарифов на ЖКУ, космические цены в магазинах, грязные дворы, невывезенный мусор, неосвещенные улицы, многочасовые автомобильные пробки и т.д. Власть продолжает уничтожать наши парки, разрушать историческую внешность столицы. Они «наложили руку» на все, что не успел украсть ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Они отбирают у одних и перераспределяют между собой», - сказал З.ШКИРЯК.

Он убежден, что за красивыми словами о благе для киевлян “скрывается жажда наживы”.

“Эти «новые менеджеры» обещают наказать виновных в разграблении столицы, тычут пальцем, называют суммы нанесенного ущерба. Но не успевают они громко арестовать очередного члена «маладой каманды», как он тут же оказывается на свободе. При этом они молчат, что и сами активно участвовали в злодеяниях, совершенных ЧЕРНОВЕЦКИМ и Ко. Это политика двойных стандартов, политика лицемеров», - утверждает лидер «Нового Киева».

Он обратил внимание на то, что представители столичной власти очень любят упоминать о Евро-2012. “Но вот остался год. Что изменилось?»,- спрашивает он.

З.ШКИРЯК также напомнил, что в столице царит милицейский произвол. «Сегодня в Киеве становится проблемой, как защититься от милиции. Люди в погонах стали оружием власти в борьбе с собственным народом », - заявил он.

«Недавно, во время рейдерского нападения милиции на рынок «Лесной» беззащитных женщин били и травили «черемухой». Но больше всего возмущает то, что эта вакханалия происходила при поддержке «здоровяков» с флагами «Молодых регионов»!!!”, - прокомментировал З.ШКИРЯК, обращая внимание на то, что таким образом правящая партия публично поддержала избиение граждан.

«Мы дожили до абсурда. Люди запуганы, люди разочарованы, люди разуверены. Киев постепенно превращается в город страха и забвения, где каждый, что думает «не так», может стать жертвой режима. На дворе 2011-й, а в воздухе запах 37-го...», - считает лидер “Нового Киева”.

“Именно поэтому, я призываю жителей Киева выйти на протест под стены ВР и присоединиться к гражданской акции «Вперед» 19 мая. Нужно подняться с колен. Нужно показать, что Киев заслуживает большего, что мы не смирились. Только объединив усилия, вместе, мы сможем отстоять нашу свободу, защитить наши права, будущее наших детей. Я искренне верю в мудрость и решительность киевлян, прекрасных, родных мне людей, рядом с которыми я прожил 38 из 40 лет своей жизни», - сказал политик.

Как сообщал УНИАН, о начале гражданской акции «Вперед» было объявлено 6 апреля, после провала переговоров участников и инициаторов АвтоМайдана с Кабинетом министров относительно поддержки и принятия Народных реформ.

Был создан координационный совет акции, в который входят активисты, руководители общественных и профсоюзных организаций, представители малого и среднего бизнеса, представляющие большинство областей Украины, а также народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина») Н.КОРОЛЕВСКАЯ, которая внесла в Верховную Раду пакет законопроектов «Народные реформы».

Согласно решению Координационного Совета, митинги протеста в рамках акции в мае состоятся в десяти городах Украины. На 19 мая запланировано проведение акции в Киеве. Активисты “Вперед” организуют в этот день под стенами Верховной Рады заседание 2-й Народной коллегии, во время которого проголосуют за принятие пакета законопроектов «Народная реформа» и будут добиваться принятия этих законов народными депутатами.