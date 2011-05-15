Ющенко: есть только одна формула силы

Представители национал-демократических партий Украины почтили память жертв сталинских репрессий в Национальном заповеднике «Быковнянские могилы», что в Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии присутствовали представители «Нашей Украины» во главе с лидером партии Виктором ЮЩЕНКО, партии «За Украину!» во главе с лидером Вячеславом КИРИЛЕНКО, партии «Фронт Змін» во главе с лидером Арсением ЯЦЕНЮКОМ. Также присутствовали представители партии «Батьківщина», «Свобода», Народного руха Украины, Украинской народной партии, КУН, УНА-УНСО и других.

Представители разных конфессий в Украине отслужили панихиду по погибшим в Быковнянском лесу.

В.ЮЩЕНКО, выступая на митинге, заявил, что “Быковня является символом преступлений, происходивших под красным флагом”.

Он отметил, что Быковня - самая большая братская могила в Украине, где покоится цвет нации.

«Быковня – это место, где лежат лучший врач, лучший учитель, лучший мещанин, лучший крестьянин», - сказал лидер «Нашей Украины».

По его словам, именно под красным флагом у украинцев отнимали жизнь, память, историю, язык. Под этим флагом творили самую большую гуманитарную катастрофу – Голодомор 1932-1933 годов.

«Я откровенно скажу, что за последние годы не переживал такой травмы, как пережил 9 мая. Какой надо быть нацией, чтобы выйти в этот день и стать под красным флагом?» - спросил В.ЮЩЕНКО.

Также, по его убеждению, в формировании нации, среди прочего, следует дать ответ и на то, почему стали возможными преступления в Быковне.

«Есть люди, которые еще ходят под красным флагом, – это большой блуд, это большая ложь, но это происходит, по моему мнению, по одной причине - мы до сих пор не можем дать ответ на то, почему случилась Быковня, почему состоялся Голодомор 1932-1933 годов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, дело не только лично в Сталине, но и в том, что так коммунистическая власть по-оккупационному относилась к Украине. По его словам, лишь оккупационная власть запрещает язык, уничтожает людей. “На национальном языке не говорят только оккупанты, рабы и глупцы”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Поэтому, по его убеждению, особенно важен сегодня вопрос возобновления национального достоинства, национального единства.

«Есть только одна формула силы – единство от Востока и до Запада, от Юга и до Севера. Не забывайте главное – мы украинцы», - подчеркнул экс-Президент Украины.