У здания ВР демонтированы палатки, находившиеся там несколько лет
Сообщает ЦОС МВД
Возле здания Верховной Рады сегодня демонтированы палатки, находившиеся там несколько лет.
Об этом сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК.
«Утром сотрудники КП «Киевблагоустрий» демонтировали незаконно установленные еще несколько назад малые архитектурные формы возле здания Верховной Рады», - сказал В.ПОЛИЩУК.
По его словам, было вывезено около 6 грузовиков различного мусора. Затем сотрудники КП «Зеленбуд» облагораживали территорию, культивировали почву и укладывали дерн.
«Работники коммунальных предприятий и милиции стали свидетелями антисанитарных условий на месте расположения палаток», - отметил В.ПОЛИЩУК.
Он подчеркнул, что основанием для демонтажа стало решение суда, и жители палаточного городка ранее были проинформированы о таком решении исполнительной службой.
В ходе демонтажа один из верующих оказывал сопротивление милиционерам, и на него был составлен протокол.
Как сообщалось, 14 мая в Киеве во время акции «День гнева» ее участники акции пытались подойти к зданию ВР, чтобы установить палатки – общественные приемные народных депутатов. При этом бойцы «Беркута» препятствовали этим действиям. Вследствие этого произошла драка между участниками акции и правоохранителями. Сотрудники милиции задержали шестерых участников "Дня гнева". В отношении задержанных были составлены административные протоколы, после чего они были освобождены.