В милиции говорят, что у них есть пострадавший в драке под ВР

Сегодня в Киеве возле Верховной Рады во время столкновения, которое произошло между участниками акции «День гнева» и правоохранителями, пострадал один милиционер.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины г. Киеве, правоохранителя ударили в пах. Сейчас он госпитализирован.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит акция «День гнева». После митинга участники акции пытались подойти к зданию ВР, чтобы установить палатки – общественные приемные народных депутатов. При этом бойцы «Беркута» препятствовали этим действиям. В результате чего произошла драка между участниками акции и правоохранителями. По данным народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА, милиция задержала семеро участников «Дня гнева».