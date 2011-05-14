Милиция выясняет, кто распорядился вывесить красные флаги

В Рубежном Луганской области сотрудники милиции выясняют, кто отдал распоряжение о вывешивании красных флагов на улицах города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил секретарь Рубежанского горкома КПУ Дмитрий ХОРОШИЛОВ со ссылкой на секретаря горсовета Александра ХОМЕНКО.

По его словам, сотрудники милиции прибыли в исполком Рубежанского городского совета 12 мая и беседовали с управляющей делами исполкома Тамарой ЧЕЛОМБИТЬКО в то время, когда депутаты находились на заседании комиссий.

«ХОМЕНКО рассказал нам, что милиция аргументировала свою заинтересованность тем, что закон о красном знамени Президентом подписан не был и областной совет решения вывешивать флаги на улицах не принимал. То, что все восприняли, как руководство к действию, там назвали лишь рекомендацией. Поэтому правоохранителей и заинтересовало, кто и почему распорядился украсить улицы коммунистической символикой. При этом все забыли, что красное знамя, в первую очередь, символ Победы», – сказал Д.ХОРОШИЛОВ.

Он также отметил, что на сессии Рубежанского городского совета 28 апреля 2011 года, депутаты единогласно решили переименовать площадь Труда в центре города в площадь Победы. Именно там 9 мая установили два знамени Победы. Еще по одному знамени разместили на зданиях горсовета, Дворца культуры и Дворца спорта.