Литвин считает, что 150 тысяч «многим людям» за всю жизнь не собрать

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что изменения к антикоррупционному законодательству, принятые на текущей неделе, будут способствовать ужесточению контроля над расходами государственных служащих.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что норма этого закона относительно обязательного финансового мониторинга финансовых операций на сумму, которая равна или превышает 150 тыс. грн., никоим образом не направлена против граждан. Он объяснил, что многие люди фактически всю жизнь собирали деньги на приобретение недвижимости или автомобиля, не пользуясь услугами финансовых учреждений. «Если снизить эту сумму, у нас абсолютное большинство людей будет ходить под финансовым мониторингом», - сказал председатель ВР. В то же время он добавил, что установление такой нормы ужесточит контроль над расходами государственных служащих.

В.ЛИТВИН сказал, что заполнение государственным служащим налоговой декларации с указанием расходов позволяет сопоставить их со стоимостью приобретенных домов или машин. «Если станет понятно, что доходы не позволяли это сделать, то возникнет вопрос к государственным служащим», - сказал он.

Руководитель парламента отметил, что вступление этого закона в действие должно сопровождаться широкой разъяснительной кампанией. «Нужно провести широкую разъяснительную работу, в первую очередь, среди государственных служащих и лиц, которые к ним приравниваются, работников органов местного самоуправления, которые должны под расписку ознакомиться с этим документом. В совокупности это должно сразу дисциплинировать тех, кто состоит на государственной службе», - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада Украины внесла уточнение в ранее принятый антикоррупционный закон, который не был направлен на подпись Президенту Украины из-за определенных несогласованностей.

За внесение уточнений в этот закон проголосовал 251 народный депутат из 389 зарегистрированных в сессионном зале.

Внесенными изменениями, в частности, предусмотрено, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую они проводятся, равна или превышает 150 тыс. грн.