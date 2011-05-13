В Харькове паломников к Кириллу согнали фотошопом (фото)

Чтобы создать видимость всенародной поддержки во время визита патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Харьков, на одной из фотографий, опубликованных на сайте «Фотолетопись Украинской Православной Церкви», с божьей помощью фотошопа дорисовали толпу собравшихся. Об этом сообщают "Комментарии:".

В частности, на оригинале фотографии литургия с участием Кирилла, состоявшаяся 8 мая на харьковской площади Свободы, выглядела следующим образом.

Однако с помощью нехитрых операций в фоторедакторе количество благодарных слушателей было визуально увеличено в 1,5-2 раза.

Широко разрекламированный визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Харьков,собрал значительно меньше верующих, чем прогнозировалось. В частности, на литургию с участием Патриарха Кирилла, состоявшуюся 8 мая на харьковской площади Свободы - самой большой площади в Европе - вопреки ожидаемой сотне тысяч человек пришло, по данным РПЦ, 40 тысяч верующих. По оценке же журналистов «Комментариев», собравшихся было около 5 тысяч человек.

Фото:Юрий Черноморец, РІСУ