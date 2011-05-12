Сегодня депутатам Львовского областного совета, в частности депутатам от ВО «Свобода», вручили повестки в милицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», об этом заявила председатель фракции ВО «Свобода» в Львовском областном совете Ирина СЕХ сегодня на внеочередной сессии Львовского областного совета.

По данным пресс-службы, повестки вручили депутатам в сессионном зале, когда они собрались на заседание. «В повестках за подписью старшего следователя Следственного управления ГУ МВДУ в Львовской области Е.ШТОКАЛО речь идет о том, что депутату необходимо явиться в управление «в связи с рассмотрением материалов в порядке статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины (обязательность принятия заявлений и сообщений о преступлениях и порядок их рассмотрения – УНИАН)», – говорится в сообщении.

«Это следствие того, что депутаты областного совета, по закону о статусе депутатов местных советов, пообщались с председателем облгосадминистрации», - сказала И.СЕХ.

Обращаясь к главе ОГА Михаилу ЦЫМБАЛЮКУ, присутствовавшему на заседании, она отметила, что действующей власти не удастся построить «полицейское государство».

«На всех тюрем не хватит, всех не посадите. И во Львове, хоть вы и полицай, полицейское государство не построите, мы этого вам не дадим. Революция будет! Социальная и национальная революция. И вам этого не удастся сделать ни здесь во Львове, ни в ни одном уголке Украины, начиная от Луганска и заканчивая нашими краями», – заявила депутат облсовета.

«9 мая 2011 года вся Европа вздрогнула. В столице Украины Киеве, на Крещатике, реяли красные флаги. Президент украинского государства Виктор ЯНУКОВИЧ стоял рядом с портретом тирана, стоял рядом с портретом Иосифа Сталина. 9 мая украинцы и львовяне вздрогнули. Под красными флагами в городе Львове с помощью власти, с помощью милиции еще раз была изнасилована наша память, еще раз были изнасилованы наши деды и прадеды, и стоны из тюрьмы на Лонцкого были слышны вплоть до Холма Славы», – отметила в выступлении И.СЕХ.

По ее словам, события во Львове 9 мая были не провокацией, а наступлением. «Это - наступление на остатки украинства. Это - наступление на твердыню Украины, которая еще осталась и выражает свой протест против того, что сегодня делает центральная власть. Сегодня в этом зале сидит глава облгосадминистрации – один из винтиков этой репрессивной машины, которая хочет задушить Украину. Но этого не будет, им это не удастся», – сказала И.СЕХ в завершение.