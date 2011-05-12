КУН требует наказать лиц, растоптавших в Донецке черно-красный флаг

Глава Донецкой областной организации Конгресса Украинских Националистов Мария ОЛИЙНЫК требует привлечь к ответственности тех, кто 9 мая 2011 года в Донецке бросил под ноги колонне и растоптал флаг Конгресса Украинских Националистов.

Заявление соответствующего содержания, текстом которого располагает УНИАН, от имени облорганизации КУН написано прокурору города Донецка Станиславу ОЛЬМЕЗОВУ и начальнику Донецкого городского управления милиции Виктору ДУБОВИКУ.

М.ОЛИЙНЫК в заявлениях напомнила, что 8 - 9 мая мир отмечал 66-ю годовщину Победы над нацизмом и чествовал память погибших во Второй мировой войне, и эти дни Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (от 22 ноября 2004 года) объявила днями памяти и примирения.

«Однако в Украине отдельные политические силы стремятся превратить память о войне в политическую провокацию. Их цель очевидна - дискредитация государства и народа», - говорится в заявлении.

По словам М.ОЛИЙНЫК, 9 мая этого года в Донецке празднование 66-й годовщины Победы над нацизмом также не обошлось без провокаций. В частности, «бывшие десантники СССР или члены общественной организации «Никто кроме нас», или какие-то отдельные лица, бросили под ноги колонне и стали неистово топтать черно-красный флаг Конгресса Украинских Националистов – флаг, с которым не одно поколение патриотов Украины боролось с различными оккупантами за независимость своего государства», - сказано в заявлении КУН

При этом М.ОЛИЙНЫК отметила, что «Красный марш с портретами Сталина» возглавляли «руководители донецкой власти, увенчанные царскими георгиевскими лентами – председатель Донецкой ОГА Анатолий БЛИЗНЮК и мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО».

По словам заявителя, «эта безнравственная провокация происходила на глазах несовершеннолетних школьников, представителей правоохранительных органов, многочисленных СМИ, простых жителей, которые пришли почтить участников войны, а не осуждать флаг».

М.ОЛИЙНЫК отметила, что после прохождения колонны по флагу, поскольку милиция не прекратила эти хулиганские действия, «зомбированные провокаторы привязали флаг к бамперу автомобиля (АН 0345 НІ) и пообещали сжечь его на мемориальном комплексе «Саур-Могила».

«Действий представителей государственной власти, которые отвечали за порядок на этом мероприятии, поскольку именно они проводили это мероприятие, о прекращении акта вандализма, не было», - сказано в заявлении прокурору и начальнику милиции Донецка.

М.ОЛИЙНЫК также сообщила, что на пресс-конференции 10 мая Донецкий городской председатель, комментируя упомянутый факт вандализма в Донецке, заявил, что он (акт вандализма) «может быть» стал реакцией жителей Донецка на события во Львове, «на ролик, в котором показано, как человек в маске сжигает красный флаг».

Поэтому Донецкая облорганизация КУН потребовала от правоохранителей расследовать данный инцидент.

«Вынуждены обратиться к вам с требованием принять все меры по установлению и привлечению к ответственности в установленном законодательством порядке лиц, совершивших это правонарушение, в том числе и государственных служащих. Мы убеждены, что высший почет павшим – это сохранение мира и развитие государства, а не политические провокации, топтание или сожжение флагов», - заключили авторы заявления.