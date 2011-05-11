Следователь не пустил к Луценко жену

Следователь Генеральной прокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО отказал жене бывшего министра внутренних дел Украины Ирине ЛУЦЕНКО во встрече с мужем, который вчера был госпитализирован из СИЗО в столичную Больницу скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЛУЦЕНКО сообщила журналистам.

«Я имела разговор сегодня со следователем ВОЙЧЕНКО, который ведет дело ЛУЦЕНКО… Мы договорились, что я зарегистрирую заявление, чтобы он дал мне разрешение посетить его (мужа) в этом медицинском учреждении», - сказала она.

По словам И.ЛУЦЕНКО, С.ВОЙЧЕНКО в связи с таким ходатайством попросил ее зарегистрировать заявление непосредственно в центральном аппарате Генпрокуратуры на улице Резницкой.

«Я зарегистрировала. Приехала, привезла ему копию, он продержал меня около полутора часов здесь у входа (в здание Главного следственного управления ГПУ – УНИАН), увидел это заявление и попробовал мне отказать получить это разрешение, мотивируя это тем, что он должен обратиться к врачам, которые должны дать разрешение на то, чтобы я посещала больного», - сказала жена Юрия ЛУЦЕНКО.

По ее словам, такие действия со стороны следователя Генпрокуратуры могут быть продиктованы лишь тем, что правоохранительный орган не хочет предоставлять объективную информацию даже близким Ю.ЛУЦЕНКО о состоянии его здоровья.