В Киевской ОГА создали отдел по предоставлению публичной информации

В Киевской областной государственной администрации создан отдел, который будет реализовывать положение Закона «О доступе к публичной информации»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, соответствующий отдел в составе аппарата Киевской облгосадминистрации в 5-дневный срок обязан предоставить заявителю всю необходимую информацию. Исключение составляет конфиденциальная информация.

Штат нового структурного подразделения будет составлять 5 государственных служащих, задача которых - организация надлежащей работы по доступу к публичной информации. Все желающие смогут получить от Киевской облгосадминистрации информацию, их интересующую, на 10 листах формата А-4 за средства государства, а остальные – за собственные. Для удобства такой отдел будет функционировать на первом этаже здания администрации.

По словам губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, реализация Закона «О доступе к публичной информации» является признаком демократии, открытости власти и свидетельствует о ее четкой позиции относительно развития свободы слова в Украине.