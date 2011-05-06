У Севастопольской администрации торжественно подняли красный флаг

У здания Севастопольской городской государственной администрации сегодня провели торжественную церемонию поднятия копии знамени Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, подняли копию Знамени Победы в присутствии представителей городской государственной администрации, городского совета, общественности и прессы три военных моряка Военно-Морских Сил Украины.

Знамя развевается на флагштоке рядом с Государственным флагом Украины и флагом города Севастополя.

Заместитель председателя ГГА Ирина ЦОКУР во время выступления на церемонии отметила, что знамя Победы - символ всех флагов и знамен, которые водружались в результате ожесточенных боев, в результате победы. «Это символ победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией», - сказала она и выразила надежду, «что этот волнующий момент - поднятие копии знамени Победы - будет происходить все последующие годы».

Во время мероприятия ведущей церемонии было объявлено, что церемония проводится в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в закон «Об увековечивании Победы в Великой отечественной войне 1945-1945 годов о порядке официального использования копий флага Победы», а также в соответствии с решением Севастопольского горсовета об использовании копии знамени Победы во время городских мероприятиях.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (о порядке официального использования копий знамени Победы).

4 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красных знамен во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.