Медведев просит Януковича «давать отпор попыткам переписать историю»

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и «братский» украинский народ с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Текст поздравления передан УНИАН Посольством РФ в Украине.

«В этот день мы отдаем дань уважения воинам-фронтовикам, труженикам тыла - ветеранам Великой Отечественной войны, которые приближали нашу Победу над нацистскими захватчиками и их пособниками.

Испытывая огромные лишения и неся тяжелые потери, наши народы не только отстояли независимость своей Родины, но и спасли мир от смертельной угрозы. Этот беспримерный подвиг навсегда останется в памяти благодарных потомков. Важно сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны для будущих поколений и давать отпор любым попыткам переписать историю», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он убежден, что героическое прошлое украинского и российского народов, их «стремление к сохранению и приумножению общего культурного и духовного наследия будет способствовать дальнейшему укрепления отношений стратегического партнерства между Россией и Украиной».

Д.МЕДВЕДЕВ попросив В.ЯНУКОВИЧА передать теплые пожелания мира, крепкого здоровья и благополучия ветеранам войны, проживающим в Украине, стабильности и процветания – всему украинскому народу.