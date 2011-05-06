В Европе отметили несправедливость украинской Фемиды на примере двух дел

Уголовные дела против бывших министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА демонстрируют избирательность и несправедливость правосудия в Украине.

Об этом говорится в предварительном докладе Датского Хельсинского Комитета по правам человека относительно судебных процессов, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

Как отмечается в докладе, спокойная передача власти от одного правительства к другому является важным элементом функционирующей демократии, однако уголовное преследование стольких членов бывшего правительства является настолько редким даже для этой части света, что действующая власть должна понимать и принимать международный скептицизм в отношении его мотивов. Также в документе отмечается особая актуальность того, что, как считается, действующая власть имеет достаточно плохую репутацию относительно борьбы с коррупцией и может иметь очевидную заинтересованность в устранении ведущих политических оппонентов от участия в следующих выборах.

«Если целью этих расследований является достижение политических целей путем судебного преследования одного лица за действия, за которые не преследуются другие лица, что означает неравное отношение ко всем по закону, тогда правосудие является избирательным и несправедливым. Обвинения, выдвинутые против бывших министров, выглядят надуманными и, скорее всего, приведут к политической, а не уголовной ответственности, если вообще чем-то завершатся», - отмечается в документе.

При этом Датский Хельсинский Комитет по правам человека отмечает, что избирательное правосудие и злоупотребление системой уголовного правосудия является нарушением статьи 6 Европейской конвенции по правам человека, а также не отвечает международным обязательствам страны по обеспечению уважения к принципам верховенства права.

Проанализировав правовые аспекты уголовного преследования Ю.ЛУЦЕНКО и Е.КОРНИЙЧУКА, авторы доклада пришли, в частности, к таким выводам: «Ограничения в передвижении обвиняемого не должны применяться властью просто потому, что это удобно для следователей, когда обвиняемые находятся рядом… В Украине широко распространено применение досудебного заключения, что можно увидеть на примере Ю.ЛУЦЕНКО и Е.КОРНИЙЧУКА, ни один из которых, скорее всего, не был бы задержан в стране с другой правовой традицией… Ни в одном из изучаемых случаев судом не были представлены индивидуальные основания для применения ареста, а также его продления».

В докладе также содержится ряд критических замечаний относительно общего состояния украинской судебной системы.

Как отмечается в документе, одним из решающих факторов в такой ситуации стало назначение в результате судебной реформы летом 2010 нового состава Высшего совета юстиции, который открыто поддерживает Президента Украины и аффилированные к нему партии, а также членство в совете генерального прокурора, двух его заместителей и председателя Службы безопасности Украины и тому подобное.

Кроме того, в Датском Хельсинском Комитете выразили удивление по поводу заявления генерального прокурора Виктора ПШОНКИ о том, что он считает себя членом команды Президента и будет исполнять его приказы. “От него ожидалось, что он выразит свою преданность закона, и будет независимым от политической жизни”, - считают правозащитники.

На основе вышеприведенных наблюдений в рамках мониторинга дел против Е.КОРНИЙЧУКА и Ю.ЛУЦЕНКО Датский Хельсинский Комитет по правам человека пришел к выводу о нецелесообразности прекращения правового мониторинга Украины. При этом в докладе отмечается, что задачей мониторинга этих уголовных дел не является установление виновности или невиновности обвиняемых.

Доклад датирован 28 апреля 2011 года.