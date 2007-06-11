Мартынюк знает, кто из оппозиционеров отзовет заявления

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК отмечает, что ряд «знаковых персон» из фракции "Наша Украина" и БЮТ отзовет свои заявления о сложении депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сказал на пресс-конференции.

Он отказался назвать фамилии, отметив, что эти народные депутаты попросили пока еще фамилии не обнародовать.

А.МАРТЫНЮК добавил, что никто не собирается в Верховной Раде препятствовать народным депутатам получать трудовые книжки. По его словам, «никто трудовых книжек держать не будет, но необходимо сделать записи в них» и придерживаться юридической чистоты принятия решения относительно сложения депутатских полномочий.

Он отметил, что невзирая на большую шумиху вокруг этого вопроса, на сегодня только 12 из 28 народных депутатов, сложивших свои полномочия, забрали трудовые книжки из парламента.

А.МАРТЫНЮК сказал, что завтра на заседании парламента будут зачитаны новые заявления о сложении депутатских полномочий. Он напомнил, что согласно регламенту Верховной Рады, именно на заседании парламента делается объявление о входе или выходе народного депутата из фракции. А.МАРТЫНЮК отметил, что "Наша Украина" и БЮТ не дождались вторника, пока эта процедура будет сделана, а собрали съезды в воскресенье. По его словам, поэтому все это «пахнет авантюрой, авантюризмом».

Он отметил, что «головной болью» для «Нашей Украины», несмотря на комментарии «известных и неизвестных» юристов является то, что нет в законодательстве выписанной нормы об исключении политической силы из состава блока. Поэтому, по словам А.МАРТЫНЮКА, вся процедура относительно Партии промышленников и предпринимателей является далеко небезупречной.

А.МАРТЫНЮК отметил, что по существу ЦИК, а также "Наша Украина" признали, что списки кандидатов в народные депутаты не «обнулены». По его словам, свидетельством этого является приведение к присяге Богдана КОСТЕНЮКА. А.МАРТЫНЮК отметил, что "Наша Украина" вместо того, чтобы препятствовать приведению его к присяге на основании того, что у них якобы «обнуленный список», в то же время «меня буквально за грудки брали», чтобы в сессионном зале (на то время председательствовал на заседании А.МАРТЫНЮК – УНИАН) был приведен к присяге народный депутат Б.КОСТЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 2 июня межпартийный съезд блока “Наша Украина” принял решение о досрочном прекращении полномочий 66 народных депутатов Украины, избранных от блока “Наша Украина”.

7 июня Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому заявления о выходе из фракции могут зачитываться на пленарном заседании при условии личного присутствия на нем соответствующего народного депутата.

8 июня в ВР были зачитаны заявления о выходе из фракции депутатов Оксаны БИЛОЗИР, Владимира ВЯЗОВСКОГО, Ольги ГЕРАСИМЬЮК, Евгения ГИРНИКА, Лилии ГРИГОРОВИЧ, Олега ГУМЕНЮКА, Юрия ЕХАНУРОВА, Павла ЖЕБРОВСКОГО, Эдуарда ЗЕЙНАЛОВА, Алексея ИВЧЕНКО, Владимира КАРТУКА, Николая КАТЕРИНЧУКА, Вячеслава КИРИЛЕНКО, Руслана КНЯЗЕВИЧА, Вячеслава КОВАЛЯ, Богдана КОСТЕНЮКА, Николая КРУЦА, Владимира ЛАНОВОГО, Ксении ЛЯПИНОЙ, Владимира МОЙСИКА, Николая ОНИЩУКА, Михаила ПОЖИВАНОВА, Михаила ПОЛЯНЧИЧА, Владимира ПОЛЯЧЕНКО, Наталии ПРОКОПИЕВИЧ, Станислава СТАШЕВСКОГО, Рефата ЧУБАРОВА и Зиновия ШКУТЯКА.