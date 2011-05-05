Предприниматели крупнейшего рынка Львова начнут бессрочную акцию

Завтра во Львове предприниматели крупнейшего продовольственного рынка города «Привокзальный» начнут бессрочную акцию протеста против незаконных действий администрации рынка.

Как сообщили УНИАН организаторы, главным требованием предпринимателей является отмена незаконно оформленного права собственности на торговые павильоны для администрации рынка (ООО “Привокзальный рынок”).

«Администрация рынка рейдерским способом, незаконной приватизацией захватывает нежилые помещения, построенные предпринимателями за их собственные средства», - отмечается в сообщении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, городской совет – на стороне предпринимателей «Привокзального рынка».

Как отметили в Департаменте экономической политики, «если люди имеют документы, которые подтверждают право собственности на павильоны и вложенные средства в их строительство, то город готов поддержать предпринимателей».

По словам председателя забастовочного комитета предпринимателей Надежды САЛО, предприниматели рынка строили павильоны за собственные средства.

«Мы построили 500 павильонов за собственные средства. На 150 из них имеем документы на право собственности. А право собственности на остальные павильоны нам не выдали. Вместо этого, как выяснилось, эти павильоны приватизировала дирекция рынка - ООО «Привокзальный рынок». Наша акция протеста направлена на то, чтобы вернуть в свою собственность эти павильоны», - отметила Н.САЛО.

Как сообщили УНИАН в забастовочном комитете, павильоны строили в 2001 году. Было трехстороннее соглашение, в соответствии с которым заказчиком выступала дирекция рынка, исполнителем – строительная компания «Волекс», а предприниматели финансировали работы. Предприниматели платили за строительство павильонов и за благоустройство на рынке. В 2005 году были приватизированы 150 павильонов. Люди имеют свидетельство на право собственности, техпаспорта БТИ. Однако документов на право собственности на остальные павильоны им не выдали. В прошлом году администрация рынка заявила, что никаких документов нет. В районном отделе приватизации сообщили, что предприниматели подали не полный перечень документов на приватизацию, но не сообщили, чего именно не хватает. Как впоследствии выяснилось, эти павильоны приватизировала администрация рынка – ООО «Привокзальный рынок».