Стецькив: теперь придется проводить выборы по правилам коалиции

Советник Виктора Ющенко и один из лидеров Народной Самообороны Тарас Стецькив в интервью «Главреду» обвинил сторону Президента и оппозицию в потому, что досрочные выборы в Верховную Раду пройдут на условиях коалиции, которые парламентскому большинству удалось навязать.

“Нужно было идти до конца и проводить выборы (24 июня – ред.) даже без коалиции! – Заявил Стецькив. - Если бы они это почувствовали, они бы пошли на эти выборы! А не пошли бы – их дело!” По мнению советника Президента, этом случае не могло быть сомнений в легитимности выборов, потому что дело каждой партии – принимать у них участие, или нет.

“Президент не имел права дать втянуть себя в эту тянучку: принял решение – жми до конца, и точка! – Уверен советник, которому, очевидно, не удалось убедить в этом Ющенко. - И был бы выигрыш уже! То есть досрочные выборы на условиях Президента! И уже готовились бы к выборам, аж бегом! Хотя по нашей информации, Регионы и коммунисты к ним таки готовятся. Социалисты – нет”.

Классический вопрос: “кто виноват?”. На него Стецькив ответил самокритично: виноват не один Ющенко, а “непоследовательность нашей стороны. Ведь Президент принимает решение на основе разных советов. В данном случае я могу констатировать – моменты непоследовательности были, и они фактически довели до вот такой «гнилой» ситуации, которую мы имеем сейчас”.

Выход из “гнилой ситуации”, по мнению советника, остался один: “30 сентября нужно проводить выборы. Но нужно констатировать, что их придется проводить по правилам коалиции, которые они навязали, приняв законы в ВР, и Президент их подписал, и при их политическом и психологическом преимуществе. Вот цена двухмесячных компромиссов и переговоров!»