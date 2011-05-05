В Польше полиция сможет блокировать футбольные матчи

Польская полиция сможет заблокировать проведение футбольных матчей, если предложенный организатором стадион не соответствует требованиям безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства, об этом сказал премьер-министр Польше Дональд ТУСК после обсуждения с представителями полиции, прокуратуры, Министерства юстиции и польского Сената проблем с футбольными хулиганами.

«Воеводы готовы принимать решение о закрытии стадионов на каждую заявку полиции», - подчеркнул Д.ТУСК.

Глава правительства отметил, что раньше доходило до ситуаций, когда матчи проводились на стадионах, несмотря на предостережения правоохранительных органов (аналогичная ситуация имела место во время финального матча чемпионата Польши 3 мая – УНИАН).

«Последние события засвидетельствовали, что некоторые службы и государственные институты питали иллюзии о возможном понимании с группами хулиганов», - отметил Д.ТУСК.

Премьер-министр отметил необходимость улучшения сотрудничества между правоохранительными органами, организаторами матчей и футбольных клубов, что, по его словам, является ключевой для преодоления проблемы футбольного хулиганства.

Между тем пресс-секретарь полиции Варшавы Мариуш СОКОЛОВСКИЙ заявил, что ответственным за беспорядки на футбольном матче 3 мая является организатор.

В частности, по его словам, польские правоохранители сделали все возможно для гарантирования безопасности финального матча чемпионата Польши 3 апреля, а ответственность за беспорядки несет организатор мероприятия – польская федерация футбола PZPN.

В эфире TVN24 М.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что полиция выступала категорически против проведения финального матча на стадионе в Бидгоще, который не соответствовал необходимым требованиям безопасности.

Пресс-служба Варшавской полиции также сообщила, что полиция на обеспечение безопасности во время финального матча израсходовала около 350 тыс. долларов (по данным польских медиа, материальные потери от погрома составили меньше 15 тыс. дол. – УНИАН).

В соответствии с сообщениями польских правоохранителей, порядок на стадионе 3 мая обеспечивали 1 тысяча 300 полицейских.

Как сообщал УНИАН, после финального матча между варшавской «Легией» и познаньским «Лехом» болельщики устроили погром, который удалось прекратить только после выхода на арену стадиона вооруженных полицейских.

Глава PZPN Гжегож ЛЯТО возложил ответственность за беспорядки на стражей порядка, обвинив их в бездеятельности.

В апреле UEFA выражало обеспокоенность проблемой футбольных хулиганов в Польше, которая вместе с Украиной в 2012 году будет принимать чемпионат Европы по футболу.