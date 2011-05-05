Янукович примет участие в собрании по случаю годовщины Победы

Сегодня в 16.00 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественном собрании по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Национальный дворец искусств «Украина»).

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 11.00 по телефонам: 255-74-02 и 255-78-44.

Представители СМИ приглашаются на 15.00.