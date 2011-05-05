Янукович примет участие в собрании по случаю годовщины Победы
08:42, 05 мая 2011Политика
979
Во дворце "Украина"
Сегодня в 16.00 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественном собрании по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Национальный дворец искусств «Украина»).
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 11.00 по телефонам: 255-74-02 и 255-78-44.
Представители СМИ приглашаются на 15.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter