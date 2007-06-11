Князевич: проблемы из ВР переместились в ЦИК

Народный депутат V созыва, член Президиума партии “Наша Украина” Руслан КНЯЗЕВИЧ считает, что Центральная избирательная комиссия должна формироваться из людей, не причастных к политике. Об этом он сказал в Полтавской области во время пресс-конференции, сообщает сайт “Razom ”.

“К сожалению, с 2004 года Центральная избирательная комиссия формируется из представителей политических партий. С приходом КИВАЛОВА в ЦИК и начались проблемы”, - отметил Р.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, до 2004 года, состав ЦИК формировался за профессиональной основой, и не было никаких дискуссий. “Ни одна из политических сил на протяжении 6 лет не имела к ЦИК претензий. Тогда комиссия руководствовалась Конституцией и законами”, - прибавил он.

“В 2004 году по инициативе МОРОЗА были внесены изменения в закон о ЦИК, согласно с которыми состав комиссии формировался из представителей политических партий. Проблемы из ВР переместились в ЦИК. В настоящее время ЦИК – это мини-парламент, - подчеркнул Р.КНЯЗЕВИЧ. - Мне не хочется, чтобы та ситуация, которую мы имеем в ВР - стенка на стенку, переместилась в Центризбирком”.

Он напомнил, что по словам председателя Центризбиркома Владимира ШАПОВАЛА, инстинкт самосохранения будет определяющим фактором деятельности нынешней ЦИК.

“Я надеюсь, что нынешний состав ЦИК, невзирая на политические цвета, будет исповедывать другие ценности, а в своей деятельности будет руководствоваться законами. Хотелось бы, чтобы этот состав ЦИК не дискредитировал себя, и проработал все 7 лет. А для этого членам комиссии нужно выполнять законы и судебные решений", - подчеркнул Р.КНЯЗЕВИЧ и напомнил главную заповедь юриста, если не знаешь как действовать - действуй по закону.