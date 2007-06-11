Герасимьюк: журналистов поставили перед вызовом

В соответствии с изменениями к закону о выборах, журналистов во время подсчета голосов могут не пускать на избирательные участки. Эта норма вызывает обеспокоенность журналистов, а следовательно дает основания думать, что антикризовики, таким образом, готовят почву для фальсификаций.

Такое мнение выразила народный депутат V созыва, член Президиума партии “Наша Украина” Ольга ГЕРАСИМЬЮК, находясь в Полтавской области, сообщает сайт "Razom ".

“Журналистов поставили перед вызовом”, - отметила она, призвав “четвертую власть” объективно информировать общество. “Перспектива возможной потери работы не должна затьмить перспективу развития Украины. Это должны осознать все журналисты”, - подчеркнула О.ГЕРАСИМЬЮК.