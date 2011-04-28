Жена и адвокаты Луценко предлагают генпрокурору не терять время

Адвокаты экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и его супруга Ирина ЛУЦЕНКО, которая выступает как общественный защитник с воего мужа, написали заявление на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ об отказе от дальнейшего ознакомления с материалами дела своего подзащитного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЛУЦЕНКО и адвокат Игорь ФОМИН заявили сегодня на брифинге в Киеве.

По их данным, именно ознакомление с материалами дела стало поводом для подачи следователем ходатайства в суд о продлении срока удержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей.

«Сегодня общественный защитник и адвокаты прекращают ознакомление с материалами дела, и готовы завтра подписать все документы, которые свидетельствуют о завершении ознакомления при условии изменения меры пресечения Ю.ЛУЦЕНКО», - сказал И.ФОМИН.

По его словам, такое решение было принято сегодня, «после того как мы были в следственном изоляторе, и общались с Юрием Витальевичем. Мы сделали заявление на имя генерального прокурора… Исходя из общения и учитывая, что уже 7 дней Ю.ЛУЦЕНКО голодает».

При этом И.ФОМИН заметил, что в своем заявлении защитники просят В.ПШОНКУ предоставить им ответ до 29 апреля, поскольку в государстве будет четыре праздничных дня.

«Мы считаем, что такое положение вещей (объявление голодовки – УНИАН) является критическим», - сказал И.ФОМИН, заметив, что его подзащитный прибег к такому шагу, чтобы обратить внимание на “беззаконие” в отношении него.

Адвокат заметил, что в случае удовлетворения В.ПШОНКОЙ заявления защитников, исчезнет формальный повод, на который указывали следователи Генпрокуратуры в своем представлении в апелляционный суд Киева относительно необходимости продления срока удержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей.

В то же время, отвечая на вопрос, какими будут последующие действия защитников, если их заявление не будет удовлетворено, И.ФОМИН сказал: «Мы договорились, что в среду, если не будет удовлетворено наше ходатайство, мы примем общее решение, как вести себя дальше».

При этом адвокат заверил, что в случае удовлетворения их ходатайства и изменения меры пресечения Ю.ЛУЦЕНКО прекратит голодовку.

В свою очередь, супруга экс-министра заметила, что ее муж из-за постоянных стрессов заболел сахарным диабетом второй степени.

«А эти праздники могут привести к тому, что он, голодая, просто не встанет в среду», - считает И.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО. Экс-министру выдвинуты обвинения по трем уголовным делам за злоупотребление служебным положением.

16 февраля 2011 года Печерский районный суд Киева продлил срок удержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.