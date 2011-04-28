НСЖУ составил «черный список» госчиновников

Накануне Всемирного дня свободы прессы (3 мая) Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) по предоставлению своих региональных организаций и редакционных коллективов составил и обнародовал список государственных чиновников и владельцев медиа, которые своими действиями оказывают давление на средства массовой информации и нарушают права журналистов на объективное, беспристрастное информирование общества.

Об этом УНИАН сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО.

Первое место в этом списке занял народный депутат Украины Ян ТАБАЧНИК, который в эфире программы "Честь имею пригласить" на телеканале КРТ заявил, что журналисты – "это холуи, которые обслуживают своих хозяев… 85% журналистов в этой стране занимаются этим".

Второе место занял председатель Белопольского районного совета Сумской области Василий КУБРАК, который пытается уволить редактора местной газеты "Білопільщина". Это издание имеет самый высокий в области тираж среди аналогичных изданий, пять лет работает с прибылью, а за последние три года не получила ни одной копейки бюджетных средств, редакция использует лишь деньги, заработанные собственной хозяйственной деятельностью. Несмотря на решение судов Сумской и Харьковской областей, которые признали незаконными попытки проверки местными органами КРУ финансового положения редакции, председатель райсовета В.КУБРАК стремится всеми средствами "дожать" редакцию и сменить редактора.

Третье место занял председатель Сахновщинского районного совета Харьковской области Владимир ПРЯДКО, который, пользуясь тем, что райсовет является одним из соучредителей районной газеты "Колос", фактически начал процедуру ликвидации юридического лица – редакции, без решения одного из соучредителей – трудового коллектива.

Издатель англоязычной газеты "Kyiv Post" Мохаммад ЗАХУР занял четвертое место за освобождение Браяна БОННЕРА от должности главного редактора на основании того, что тот отказался снять с номера интервью с министром аграрной политики и продовольствия Украины.

В список нарушителей прав журналистов также включена Славянский городской голова Донецкой области Неля ШТЕПА. По ее инициативе депутаты горсовета приняли решение, которое привело к закрытию в 2010 году городской коммунальной газеты "Наш Славянск". Публиковать регуляторные акты совета городской голова решила в частной газете объявлений, не проведя соответствующих тендерных процедур, что граничит с коррупцией.

Шестое место в списке занял заместитель председателя Раздельнянского районного совета Одесской области Виктор БАКЛАНОВ. Апелляционный суд Одесской области после трехлетней волокиты восстановил в должности редактора районной газеты "Вперед" Татьяну ХАМАРДЮК, но В.БАКЛАНОВ, который исполнял обязанности председателя райсовета и в последнее время подписывал газету, опубликовал в ней сообщение о краже редакционной печати. Но это оказалось сплошной ложью. Работникам прокуратуры и милиции Т.ХАМАРДЮК предъявила акт приема–передачи печати.

Следующим в списке нарушителей прав журналистов идет председатель Кременецкой районного совета Тернопольской области Андрей ГУСЛАВСКИЙ. В начале января этого года райсовет создал информационный центр "Диалог" в составе районной газеты под таким же названием, радио, телевидения (которого нет), издательства (которого тоже нет). Председатель областной организации НСЖУ Николай РОТМАН встречался с руководством райсовета, чтобы убедить их не объединять несоединяемые структуры. Но в молниеносном порядке директор частной типографии, которому поручили это дело, написал устав (его тут же утвердили в райсовете), зарегистрировал этот информцентр. Началось сумасшедшее давление на редакцию газеты, чтобы она вошла туда, в частности, не подписывали штатное расписание, требовали сокращения кадров, "прорабатывали" журналистов, уволили редактора.

Последнее место в "черном списке" заняли глава Летичевской райгосадминистрации Мария ЛИТВИН и председатель Летичевского районного совета (Хмельницкая область) Виктор ТИМЧАК. Сначала В.ТИМЧАК, игнорируя мнение редакционного коллектива, единолично отстранил от должности редактора "Летичевской газеты" Владимира БОРИСОВА, а затем "провел" это решение через сессию райсовета.

Глава райгосадминистрации Мария ЛИТВИН назначила чиновника РГА заместителем редактора, который начал с того, что провел ревизию редакционных компьютеров, и всю имеющуюся информацию передал в госадминистрацию, а работникам редакции пришлось писать объяснение по поводу некоторых писем и материалов, найденных в компьютере.

По указанию М.ЛИТВИН и В.ТИМЧАКА в редакции должны пройти "реструктуризация и оптимизация численности персонала", должны быть разработаны "должностные инструкции, отвечающие современным требованиям к журналистам", а также "приведен квалификационный уровень работников в соответствие с должностными инструкциями".

НСЖУ обращает внимание высокопоставленных чиновников государства, правоохранительных органов, судей на обнародованные кричащие факты нарушения Конституции и законов Украины, международных обязательств, взятых Украиной на себя.

НСЖУ планирует передать этот список в Международную федерацию журналистов, Совет Европы, Европарламент и другие структуры, чтобы там решали, приглушать этих чиновников на разные международные мероприятия или не пускать их на свой порог.