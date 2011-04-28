Ющенко будет просить Януковича помочь с проведением конгресса пчеловодов

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен просить нынешнего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА о помощи в организации проведения в Украине Всемирного конгресса пчеловодов "Апимондия-2013".

Об этом сообщает сегодня газета "Україна молода" (№ 71 от 28 апреля 2011 года).

"В ближайшее время я обращусь к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно издания указа о проведении Апимондии-2013, Всемирного конгресса пчеловодов, который будет принимать Украина. Там я определен в качестве руководителя Конгресса", - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, до октября 2011 года будет разработан и утвержден план по подготовке форума пчеловодов. "Уже с 2012 года мы будем иметь план (до октября его подготовим) по подготовке к Апимондии-2013. И Митченки я уже включил в этот план. Будет много сделано: начиная от дорог, заканчивая созданием музея. Ведь очень важно, чтобы там, где была когда-то ферма пчеловода Прокопиевича, создать музей. Мы должны закрепить память о его изобретении как мирового значения, как изобретении, которое принесло революцию для пчеловодов", - прибавил прежний Президент.

В.ЮЩЕНКО убежден, что проблем с наполнением экспозиций будущего музея не будет. "В Киеве есть красивый Музей пчеловодства, который мог бы поделиться экспонатами. Я из собственного музея многое мог бы передать: у меня есть экспонаты, которым по 100-200 лет — это уникальные вещи. Думаю, что вокруг этого дела мы могли организовать немалую группу небезразличных людей".

Газета "Україна молода" также в своей публикации рассказывает о нынешнем состоянии территории, на которой в свое время находилась первая в Европе школа пчеловодов, основанная изобретателем рамочного улья Петром Прокопиевичем.

"Село Митченки в Черниговской области ничем особенным, казалось бы, от других украинских сел не отличается: те же незаасфальтированные, неосвещенные улицы, старушки с обеих сторон дороги на скамьях, везде — упадок", - пишет издание.

По информации газеты, помещение школы пчеловода до наших дней не сохранилось. "И обиднее всего, что место, на котором она стояла, превратили в мусорную свалку. Но в Митченках живут энтузиасты, которые еще помнят, как выглядело то помещение. Небезразличные митченковцы мечтают, что когда-то на месте исторического заведения наведут порядок", - пишет "Україна молодая".