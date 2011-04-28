Работники "Летичівської газети" просят защитить их от власти

Журналисты районной газеты «Летичівська газета» (Хмельницкая область) обратились в Национальный союз журналистов Украины с просьбой защитить их от посягательств власти и восстановить справедливость.

Соответствующее обращение, которое имеет в своем распоряжении УНИАН, они направили председателю НСЖУ Игорю ЛУБЧЕНКО.

Как сказано в обращении четырех подписантов, “охота на ведьм”, которыми являемся мы для председателя Летичевской райгосадминистрации Марии ЛИТВИН, продолжается и достаточно активно, даже после увольнения 11 марта сессией районного совета редактора В.БОРИСОВА”.

В обращении отмечается, что совместным письмом учредители газеты М.ЛИТВИН и председатель райсовета Виталий ТИМЧАК выдвинули требование к редакции “провести реструктуризацию газеты и оптимизировать численность персонала”. В то же время, “это происходит на фоне увеличения штата редакции. Не посоветовавшись с коллективом, профорганизатором, в редакцию принимаются новые работники: НИКИТЮК на должность заместителя редактора и ДОМБРОВСКИЙ - водителем. И это при том, что в этом году редакции угрожает финансовая нестабильность”, - утверждают журналисты.

В письме говорится, что М.ЛИТВИН 5 апреля своим распоряжением освободила от занимаемой должности заведующего отделом внутренней политики РГА Руслана НИКИТЮКА и перевела его в редакцию “Летичевской газеты”, где приказом в.и.о. редактора Анны ВИННИЧУК он был назначен на должность заместителя редактора.

Авторы обращения считают, что М.ЛИТВИН с помощью председателя райсовета В.ТИМЧАКА, Р.НИКИТЮКА и А.ВИННИЧУК желает расправиться с журналистами, которые отстаивали честь своего коллектива и, в частности, редактор В.БОРИСОВА.

По данным журналистов, Р.НИКИТЮК уже передал всю информацию из редакционных компьютеров для изучения в райгосадминистрацию.

Журналисты газеты надеются, что НСЖУ поддержит их и защитит их права.

Корреспонденту УНИАН не удалось получить комментарий председателя Летичевской РГА М.ЛИТВИН, поскольку ее не было на рабочем месте.

В то же время, председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА, комментируя УНИАН конфликтную ситуацию вокруг «Летичівської газети», сказал, что, по его мнению, со стороны М.ЛИТВИН существовали определенные бестактные действия относительно районной газеты и бывшего редактора В.БОРИСОВА.

“Я ее вызывал в свой кабинет и говорил, что газета прежде всего коммунальная, собственность райсовета. Коллектив, который там работает, самостоятельно планирует работу. И, если вы учредители (Летичевская РГА и райсовет - УНИАН), так можете обратиться с просьбой к редакции районки, а не указывать, на какой странице клеить фотографию. Так поступают те, кто не понимает ситуацию. Я ее (М.ЛИТВИН - УНИАН) предупредил: только попробуйте еще раз выяснять отношения с газетой”, - подчеркнул губернатор.

По мнению В.ЯДУХИ, золотая середина сотрудничества власти и СМИ заключается в выполнении сторонами прямых обязанностей: “Власть должна быть максимально открытой для журналистов, не бояться обнародовать проблемы. Обязанность журналистов - быть объективными и корректными и распространять правдивую информацию. И не более того».

Как сообщал УНИАН, коллектив «Летичівської газети» и В.БОРИСОВ обратился с заявлением во Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, в которой сообщил о вмешательстве в редакционную политику представителей местной власти и незаконном увольнении редактора.

Как отмечалось в обращении во ВСК, после назначения в июне 2010 года нового руководства Летичевской РГА власть оказывает систематическое давление на газету, вмешивается в редакционную политику. В частности, по информации В.БОРИСОВА, председатель РГА «распорядилась предварительно согласовывать с ней макет каждого номера газеты, которая готовится к печати», что является нарушением Закона Украины "Об информации".

РГА также предложила редактору подписать соглашение «Об освещении деятельности Летичевской райгосадминистрации», из которого были изъяты пункты о том, что районная администрация обязана «рассчитываться с редакцией за предоставленные информационные услуги» и «не вмешиваться в редакционную политику». Без этих подпунктов редактор отказался подписать документ.

В марте на сессии Летичевского райсовета В.БОРИСОВ было освобождено от должности редактора «Летичівської газети».

ВСК ВР, рассмотрев заявление журналистского коллектива, направила в Генеральную прокуратуру Украины и главе Администрации Президента Украины запрос с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась с «Летичівською газетою», а также провести проверку фактов нарушений законодательства, обратить внимание руководства местных администраций на недопустимость вмешательства в законную деятельность СМИ.