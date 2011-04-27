Владелец сафари-парка заявляет, что землю получил законно

Директор ялтинского зоопарка «Сказка» Олег ЗУБКОВ, который создает сафари-парк в Белогорском районе Крыма, заявляет, что землю под объект получил законным путем, и не исключает заказной характер возбуждения уголовного дела против него.

Об этом О.ЗУБКОВ сказал по телефону корреспонденту УНИАН, комментируя сообщение прокуратуры Крыма о возбуждении уголовного дела о самовольном захвате более 20 га земли для размещения сафари-парка.

«Я ничего не захватывал. Я приобрел целостный имущественный комплекс - бывшую военную базу. Есть решение третейского суда, подтверждающее право собственности. С 2006 года я занялся оформлением аренды на земельный участок, тогда как белогорские власти до сих пор не знают, кто же должен выделять эту землю - то ли городской совет, то ли райгосадминистрация. У меня масса промежуточных решений в пользу будущего сафари-парка, и вот, когда остается год до открытия сафари-парка, я узнаю о возбуждении уголовного дела против меня», - заявил О.ЗУБКОВ.

По словам директора ялтинского зоопарка, в прокуратуру его не вызывали, а об открытии уголовного дела он узнал сегодня из сообщений в СМИ.

«Я думаю, что суд и следствие разберутся, что моей вины нет, что я не мог себе сам выписать договор аренды на земельный участок, что налог на землю я платил, что земля, фактически находящаяся за забором моей частной собственности, не используется мною, ее состояние не ухудшилось. Если это дело не носит заказной характер, то все это будет исследовано в ходе досудебного следствия, и, возможно, (дело) распадется. Ну, а если не распадется, если это какой-то заказ, какая-то расправа, то что теперь делать. Ничего смертельного я в этом не вижу», - сказал О.ЗУБКОВ.

Он также заявил, что общая территория сафари-парка составляет 35 га. Там сейчас живут более двух тысяч животных и птиц, среди них - львы, медведи, жирафы, зебры.

«Видно, кому-то хочется сделать проблемы. У меня есть один большой недостаток - я никогда не платил взятки за оформление и продвижение земельных отводов», - добавил О.ЗУБКОВ.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Белогорского района возбудила уголовное дело по факту самовольного захвата более 20 га земли под размещение сафари-парка.

«Участок организаторы сафари-парка занимают с 2008 года, не имея необходимых правоустанавливающих документов на землю. Противоправным использованием земли - ее ограждением и размещением вольеров - причинено свыше 350 тыс. грн. ущерба», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма. Действия должностных лиц частного предприятия квалифицированы как самовольное занятие земучастка и превышение служебных полномочий.