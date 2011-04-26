Костенко называет неадекватными заявления Лукашенко

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО называет «детской обидой» и неадекватными высказывания Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО относительно руководства Украины.

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

«Обвинения А.ЛУКАШЕНКО в том, что Украина не пригласила его на ядерный саммит, выглядят совсем неадекватными. Это скорее похоже на детскую обиду, чем на позицию Президента государства», - сказал Ю.КОСТЕНКО, добавив, что ненормативная лексика белорусского Президента отражает уровень политической культуры постсоветских руководителей.

Он напомнил, что в рамках международной конференции "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего", состоялась конференция доноров, во время которой Украина собрала 550 миллионов евро для решения чернобыльских проблем.

По его словам, украинская власть не могла пренебрегать подобным мероприятием (Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ обещал свое присутствие на мероприятиях в Киеве в случае отсутствия на них А.ЛУКАШЕНКО – УНИАН).

«Ставить на чаши весов, с одной стороны, самолюбие А.ЛУКАШЕНКО, с другой стороны – реалии, в которых оказалась Украина с Чернобылем, с «Укрытием». Это похоже на детские игрушки Президента Беларуси», - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО.

Лидер УНП отметил, что «белорусский политический гений в кавычках» привел свою страну к тому, что противопоставляет ее всему демократическому миру и ставит Беларусь вне всех политических и экономических процессов в Европе. «Такого рода вещи, которые позволяет себе господин Президент, свидетельствуют о том, что что-то у него с самокритикой не вяжется: нужно сначала посмотреть, что делается в собственном доме, а затем оценивать других», - отметил он.

Вместе с тем, Ю.КОСТЕНКО допускает, что заявления А.ЛУКАШЕНКО вызваны чрезмерным празднованиям Пасхи. «Белорусский Президент сильно погулял, создается такое впечатление, и поэтому не понял, что он сегодня уже глава государства, а не просто христианин, который немножко перепил на Пасхальные праздники», - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО.