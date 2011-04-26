Кильчицкая назвала Довгого «карликом», который всех подставил

Бывший заместитель мера Киева Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ считает, что столичный голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не имеет отношения к отставке секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

Об этом она сказала в интервью газете «Сегодня».

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «к этому не имеет никакого отношения». «И не имел. Я считаю, что ДОВГИЙ перехитрил сам себя, переоценил свои силы и подставил членов команды — СУПРУНЕНКО и КОМАРНИЦКОГО», - сказала она. (Зять мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеслав СУПРУНЕНКО и председатель фракции Блока Черновецкого Денис КОМАРНИЦКИЙ – УНИАН).

«Просто каждый карлик чувствует себя Наполеоном», - добавила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она убеждена, что «ни КОМАРНИЦКИЙ, ни СУПРУНЕНКО ни в каких разбойных нападениях не участвовали».

Отвечая на вопрос о том, что будет с Блоком Черновецкого в Киевраде, в частности, комментируя предположение о его развале на три части, И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что не общается ни с кем из Блока Черновецкого. «Меня вообще не интересует, что происходит с ним. Он может распасться на три части, а может - на 42», - добавила она.

Говоря о задержании Д.КОМАРНИЦКОГО и розыске В.СУПРУНЕНКО, И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что их «обвиняют в разбойном нападении в 2005 году, в котором они не участвовали». «Их там просто не было. Это интеллигентные ребята. У меня с ними лично были большие недопонимания, но я вас уверяю, что эти люди муху не обидят», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля О.ДОВГИЙ написал заявление об отставке с должности секретаря Киевсовета.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против зятя мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО В.СУПРУНЕНКО и председателя фракции Блока Черновецкого Д.КОМАРНИЦКОГО за совершение ими разбойного нападения в сговоре с группой лиц (ст. 187 ч. 2 Уголовного кодекса Украины).

Д.КОМАРНИЦКИЙ был задержан 8 апреля сотрудниками столичного УБОП. 11 апреля Печерский районный суд Киева дал санкцию на арест Д.КОМАРНИЦКОГО. 18 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил правильность избранной ему меры пресечения.

Кроме того, Генпрокуратура объявила в межгосударственный розыск В.СУПРУНЕНКО.