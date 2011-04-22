Королевская: Осенью гривна может упасть до 11-ти за доллар

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ инициирует создание в ВР Следственной комиссии по расследованию фактов возврата налога на добавленную стоимость. Об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила УНИАН, комментируя данные по увеличению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины.

Глава парламентского Комитета обратила внимание на несколько экономических факторов, которые приняли постоянную угрожающую тенденцию. «Только за январь-февраль 2011 года отрицательное сальдо внешней торговли Украины превысило 2 млрд. грн. Это самый высокий показатель, начиная с кризисного 2008 года. В нашу страну все больше завозится импортных товаров, при этом наблюдается падение экспорта. Отечественная промышленность производит все меньше конкурентного продукта, который может быть достойно представлен на внешних рынках», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению депутата, если не принять срочных мер, то дальнейшее увеличение отрицательного сальдо торгового баланса Украины приведет к девальвации гривни. «Если негативная тенденция сохранится, то уже осенью курс гривни к доллару упадет до 11 грн. за доллар. К таким результатам приведет политика власти, при которой экспорт в Украине перешел в ручное регулирование», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, «автоматическое возмещение НДС получили 30 компаний из почти 2 тысяч, подавших заявки. Подавляющее большинство экспортеров, которые представляли Украину на внешних рынках и приносили в страну валюту, сегодня парализованы ручным управлением возврата налога на добавленную стоимость и ручным управлением экспортными потоками».

По ее мнению, продолжение такой политики приведет не только к резкому к сокращению количества украинских товаров на внешних рынках, но и к массовому закрытию отечественных предприятий, выпускающих экспортную продукцию. «Поэтому мы инициируем создание в Верховной Раде Следственной комиссии по расследованию фактов возврата налога на добавленную стоимость», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы требуем прекратить незаконные действия с налогом на добавленную стоимость, которые наблюдаются последние полгода, заставить власти отвечать за невыполненные обещания наладить автоматический возврат НДС и создать экономические стимулы для поддержки экспортно-ориентированных предприятий. Речь идет о тех предприятиях, благодаря работе которых обеспечивается стабильность национальной валюты. Иначе страну ждут непредсказуемые события, связанные с девальвацией гривны и развалом всей финансовой системы», - предупредила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. В марте Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составила 496,3 млн. грн. В апреле Госказначейство осуществило автоматическое возмещение НДС на сумму 602,3 млн. грн.

21 апреля заместитель председателя ГНСУ Алексей ЛЮБЧЕНКО сообщил, что количество поданных предприятиями заявок на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость сокращается: «Количество второй заявки (на автоматическое возмещение НДС – УНИАН) – 1 570 заявок, при том, что первая была на 1 800 заявок».