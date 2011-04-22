Нардепам не интересно, как Ахметов купил квартиру за 220 млн. евро
11:46, 22 апреля 2011Политика
2119 0
Ляшко остался в меньшинстве
|Олег Ляшко
Как передает корреспондент УНИАН, за направление этого запроса проголосовали всего 12 народных депутатов из 395, зарегистрированных в сессионном зале.
В своем запросе О.ЛЯШКО также просил изучить обстоятельства включения в перечень офшорных зон Панамы, Кипра доходов компании и принять меры с целью прекращения выведения из Украины миллионов гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter