Нардепам не интересно, как Ахметов купил квартиру за 220 млн. евро

Верховная Рада отказалась направить запрос внефракционного народного депутата Олега ЛЯШКО Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно выяснения обстоятельств приобретения квартиры в центре Лондона за 220 млн. евро компанией «Систем Кепитал Менеджмент», которая принадлежит народному депутату Украины Ринату АХМЕТОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, за направление этого запроса проголосовали всего 12 народных депутатов из 395, зарегистрированных в сессионном зале.

В своем запросе О.ЛЯШКО также просил изучить обстоятельства включения в перечень офшорных зон Панамы, Кипра доходов компании и принять меры с целью прекращения выведения из Украины миллионов гривень.