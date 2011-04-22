Герман говорит: раб Божий Янукович в Пасхальную ночь будет молиться в Лавре

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Пасхальную ночь будет молиться только в Киево-Печерской Лавре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила вчера советник Президента Анна ГЕРМАН.

«Глава государства традиционно будет молиться в святой Лавре, как и ежегодно», - подчеркнула она.

При этом А.ГЕРМАН отметила, что независимо от того, какую В.ЯНУКОВИЧ должность занимает, «его привычки не меняются, его традиции не меняются».

На уточняющий вопрос УНИАН, возможно, Президент планирует засвидетельствовать свое уважение к другим конфессиям, придя в какой-то другой день в каждую из них, А.ГЕРМАН подчеркнула, что Президент Украины собирается и встречается с главами всех Церквей, как это было 21 апреля.

«Но как верный Украинской православной церкви, как гражданин, как обычный раб Божий он должен ходить в тот храм, в который ходил всю свою жизнь. Это его человеческое право, которое мы не можем у него отобрать. Ни одна должность в мире не может отобрать (право) молиться в том храме, в котором его крестили», - подчеркнула советник Президента.