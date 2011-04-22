Грищенко: Переговоров о вступлении в Таможенный союз нет

Украина намерена взаимодействовать с Таможенным союзом вне рамок формального членства в нем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он отметил, что именно так расшифровывается взаимодействие Украины с Таможенным союзом по формуле “3+1”.

Как сказал министр, «мы не находимся в переговорном процессе с Таможенным союзом как таковым».

«Никаких условий со стороны РФ официальных относительно вступления Украины в Таможенный союз не выдвигалось, высказывались лишь желания видеть нашу страну в этом объединении», - сказал К.ГРИЩЕНКО, и напомнил, что соглашения о зоне свободной торговли, хотя с определенными изъятиями и ограничениями, существуют с каждым отдельным государством – членом Таможенного союза. Он также напомнил, что заключен ряд секторных соглашений в отдельных отраслях.

Как отметил министр, для Украины «крайне важно, чтобы условия торговли с Россией, Беларусью и Казахстаном не ухудшились в связи с формированием Таможенного союза, поскольку существует угроза, что действующие защитные мероприятия, которые применяются в торговле с одной страной, будут после принятия соответствующего решения комиссией Таможенного союза распространяться на единую территорию Таможенного союза».

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что Украина готова к проработке вопроса заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Таможенным союзом.

По его словам, такое соглашение должно было бы предусматривать «обоюдную отмену или постепенное уменьшение таможенных тарифов». «В идеале такое соглашение должно стать полным и всеобъемлющим», - отметил он.

К.ГРИЩЕНКО не исключил, что при сотрудничестве с Таможенным союзом будут заключены секторные соглашения, которые представляют взаимный интерес.

К.ГРИЩЕНКО также отметил, что Таможенный союз имеет право заключать договоры с другими странами, международными организациями. Он подчеркнул, что на сегодняшний день обнародована информация, по которой в перспективе Таможенный союз планирует заключить соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, и «само это намерение свидетельствует о том, что наши усилия на обоих направлениях не являются противоречивыми».

Как заметил министр, европейская интеграция остается главным приоритетом для Украины.

К.ГРИЦЕНКО еще раз заявил: «Мы не ведем переговоры о вступлении в Таможенный союз».