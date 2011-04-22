Лавринович вывесил на сайт черновик закона о выборах нардепов

Министерство юстиции завершило работу над предварительным техническим вариантом проекта закона о выборах народных депутатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста, отметив, что с текстом проекта можно ознакомиться на сайте министерства (www.minjust.gov.ua).

По словам министра юстиции, председателя Рабочей групп по вопросам усовершенствования законодательства о выборах при Президенте Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, технический вариант законопроекта разослан членам Рабочей группы для ознакомления и проработки.

Министр напомнил, что над текстом законопроекта работала группа нормопроектировщиков Министерства юстиции на основе концептуальных предложений, предоставленных членами Рабочей группы и одобренных Президентом Украины.

Ранее А.ЛАВРИНОВИЧ также сообщал, что после доработки чернового варианта проекта закона членами Рабочей группы при Президенте, документ будет передан на экспертизу в международные экспертные организации, в частности, в Венецианскую комиссию. Также законопроект будет вынесен на широкое общественное обсуждение.

Как сообщалось, Рабочая группа по вопросам усовершенствования законодательства о выборах была создана Указом Президента Украины 2 ноября 2010 года. Глава государства поручил привести законодательство о выборах в соответствие с общепризнанными международными демократическими стандартами. Возглавил Рабочую группу согласно указу министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ.