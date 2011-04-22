ВР приняла постановление о 70-летии партизанского движения

Верховная Рада Украины приняла постановление«О праздновании 70-летия партизанского движения в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В документе отмечается, что такое постановление принято в поддержку инициативы ветеранов войны и с целью всенародного почтения подвига партизан и подпольщиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В постановлении предусмотрено 22 сентября 2011 года на государственном уровне торжественно отметить 70-летие партизанского движения в Украине.

ВР рекомендует Кабинету Министров Украины в месячный срок со дня принятия этого Постановления создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 70-летия партизанского движения в Украине.

Кроме того, предлагается правительству предусмотреть в плане мероприятий и профинансировать ремонт памятников, памятных знаков, реконструкции музеев, благоустройство и упорядочение мест, связанных с историей подпольно-партизанского движения.

Кроме того, предлагается организовать бесплатный показ художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в кинотеатрах, домах культуры и клубных учреждениях.

Местным государственным администрациям и органам местного самоуправления предлагается "разработать план мероприятий по празднованию 70-летия партизанского движения в Украине в которых в пределах компетенции предусмотреть инициирование вопроса по возвращению в городе Ривне Ривненской области названий улиц имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова и Героя Советского Союза Д.М. Медведева, как знак уважения данным лицам за развитие партизанского движения во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".

Кроме того, рекомендуется Национальному банку Украины принять решение о выпуске юбилейной монеты посвященной 70-летию партизанского движения в Украине.