Нардеп считает, что людям осталось только одно - выходить на улицы

Для людей остается только один шанс - выходить на улицы и требовать принять народные реформы. Только так можно остановить экономический беспредел и беззаконие в стране. Так прокомментировала член фракции «БЮТ-Батькивщина», глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ отказ большинства парламента поддержать внесенные ею законопроекты №№ 7535, 8018, 8287 и 8276 в рамках пакета «народных реформ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, представляя пакет законопроектов в ВР, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в результате принятия Налогового кодекса в Украине разрушается экономика, сокращаются рабочие места, растет безработица. «Чтобы хоть как-то остановить эти процессы, необходимо принять законы, которые дадут людям возможность спокойно работать и кормить свои семьи», - подчеркнула она.

В частности, отметила депутат, законопроект №7535 разрабатывался с целью введения жестких санкций против коррумпированных чиновников, злоупотребляющих своим служебным положением и препятствующих предпринимательской деятельности. «Люди сегодня шага не могут ступить без того, чтобы у них не вымогали взятки. Причина этому – вседозволенность и безответственность. Наш законопроект вводит персональную ответственность чиновников за их действия. Только таким способом мы сможем хоть немного защитить людей от беспредела чиновников», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Целью другого законопроекта, о моратории на контрольные проверки до 1 января 2012 года (№8018), также является защита людей от произвола контролирующих органов. Еще один законопроект - об упрощенной системе налогообложения (№8276) - является ключевым в пакете «народных реформ», поскольку устанавливает прозрачные и приемлемые правила игры для предпринимателей, при этом полностью устраняя лазейки для ухода от уплаты налогов. Тем самым, убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ, этот законопроект мог бы создать условия для развития экономики и формирования среднего класса в Украине.

Еще одним отклоненным парламентским большинством законопроектом №8287 предлагалось отменить уплату единого социального взноса работающими пенсионерами и инвалидами. «Вдумайтесь, пенсионер, который получает сегодня 800 грн. пенсии, при этом проявляет предпринимательскую инициативу, должен заплатить единый налог и дополнительно к этому – единый социальный взнос. Если он ничего не заработает, он всю пенсию отдаст обратно государству. Такой издевательской нормы нет ни в одной стране мира. Оставьте этих людей в покое!», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, обращаясь к народным депутатам.

Она подчеркнула, что в разработке законопроектов №№ 7535, 8018, 8287 и 8276 принимали участие более 300 общественных организаций. На принятии этих норм настаивают активисты Всеукраинской гражданской акции «Вперед», марш протеста в рамках которой запланирован на 19 мая в Киеве.

Однако, депутаты не приняли эти законопроекты.

В связи с этим Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что планирует повторно внести указанные законопроекты и добиваться их принятия Верховной Радой.

«Власть не готова к диалогу, демонстративно не хочет слышать и рассматривать народные предложения. Их логика проста – «кошки принимают законы не для мышек». Людям не оставляют сегодня шанса для проведения диалога, не оставляют надежды на то, что они могут быть услышаны и поняты большинством Верховной Рады. Поэтому для людей остается только один вариант - выходить на улицы и требовать принять народные реформы. Только так можно остановить экономический беспредел и беззаконие в стране», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.