Нардепам не понравилась идея давать от 5 до 7-ми за голосование «за товарища»

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня пленарного заседания вопрос о введении ответственности за нарушение порядка личного голосования народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение соответствующего законопроекта, внесенного народным депутатом от НУ-НС Арсением ЯЦЕНЮКОМ, проголосовали только 79 народных депутатов из 378 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривал, что несанкционированное вмешательство в работу электронной системы голосования, приведшее к утечке информации, карается ограничениям воли на срок от 3 до 5 годов.

Кроме того, проект закона предусматривал, что использование карточки другого народного депутата при регистрации и голосовании с помощью электронной системы карается лишениям свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет.

Парламент также отказался включить в повестку дня сессии принятие заявления к Федеральному собранию Российской Федерации в связи с ситуацией вокруг украинских общественных институтов в России.

«За» проголосовали только 94 депутата из 383 зарегистрированных в сессионном зале.