Наша Украина нашла оригинальное место для проведения съезда

Очередной съезд партии «Наша Украина» состоится под стенами Верховной Рады 27 апреля как акция прямого действия на годовщину ратификации Харьковских соглашений.

Об этом заявил депутат от «Нашей Украины», заместитель председателя политсовета партии Андрей ПАРУБИЙ в эфире «5 канала», сообщает пресс-служба партии.

Он объяснил, что требованием акции будет денонсация соглашений с Россией. «Хочу сообщить, что на президиуме «Нашей Украины» было принято решение рекомендовать совету партии очередной съезд партии провести как акцию прямого действия под стенами Верховной Рады 27 апреля с требованием денонсации Харьковских соглашений», - сказал А.ПАРУБИЙ.

По его словам, Верховная Рада имеет право денонсировать Харьковские соглашения, поскольку она их и ратифицировала.

«Высший законодательный орган эти соглашения ратифицировал, высший законодательный орган может их денонсировать. Согласно законодательному полю, это исключительно в полномочиях парламента – отменить Харьковские соглашения», - заявил А.ПАРУБИЙ.